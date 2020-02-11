В Киеве избили ветерана АТО из-за замечания о нарушении ПДД

Бывшего игрока молодежной хоккейной сборной и ветерана АТО Николая Ворошнова избили из-за замечания о нарушении правил дорожного движения.

Об этом Ворошнов заявил на своей странице в Facebook.

– Я ехал по главной, а водитель выскочил справа из-под знака. Начал сигналить ему, показывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Авто, которое меня подрезало, затормозило, и из него выскочили двое. Водитель – представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места – охранник в плаще с “ухом”, который сразу обозначил наличие огнестрельного оружия, – рассказал Ворошнов.

Читайте: В ДТП погиб ветеран АТО Юрий Яцен

Во время словесной перепалки рядом остановилась еще одна машина, в которой находились двое мужчин.

– И тут как начало мне прилетать с разных сторон. Точно так же, прям в цель. Хорошо, что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать поднимать с носка … кажется, к моему большому стыду, я даже не ответил, но это не точно … Добрых пинков получил. Давно так не отгребал, – написал ветеран АТО.

Он также выразил благодарность девушке-водителю, которая дала чистой воды, и попросил очевидцев происшествия связаться с ним.

Ранее в Киевской области патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения и нашли внутри салона труп ветерана АТО.