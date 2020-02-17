Пройдя авторизацию, нажимаем кнопку Подать заявление, указываем гражданство, выбираем сектора, где собираемся пересекать линию соприкосновения (желательно выбрать все четыре – А, Б, С, М), полное ФИО, дату рождения, контактный телефон, идентификационный номер, паспортные данные, место фактического проживания и регистрации, цель и маршрут перемещения в районе АТО/ООС.

Для подтверждения всех данных система предлагает загрузить скан-копии документов, но это по желанию.

Также надо указать детей до 16 лет, если они будут с вами пересекать линию соприкосновения. В конце нажимаем – Далее.

Если система пропустила вас на следующий уровень, то появится страница со сводной информацией о заявителе. Внимательно проверяем все данные. Если находим ошибку – нажимаем на кнопку Корректировать. Если все правильно – Добавить.