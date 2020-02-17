ШАГ 1. Готовим документы и скан-копии для оформления разрешения онлайн
- Паспорт.
- Сканы паспорта, идентификационного номера и любых других документов, подтверждающих цель въезда на оккупированные территории. Это может быть справка с работы или учебы, свидетельство о браке или документы на жилье, свидетельство о смерти (если собираетесь на могилы к родственникам) и т.п.
ШАГ 2. Регистрируемся на сайте СБУ
Когда документы готовы, заходим на сайт urp.ssu.gov.ua, выбираем раздел Регистрация и заполняем все поля на украинском языке: полное ФИО, электронную почту, контактный телефон (в формате +380…), дату рождения, пароль для входа и указанный цифровой код безопасности. Далее нажимаем кнопку Зарегистрироваться.
ШАГ 3. Авторизуемся в Реестре разрешений для перемещения лиц через линию соприкосновения на Донбассе
После регистрации на указанный адрес электронной почты мгновенно придет письмо с логином и паролем для авторизации.
Возвращаемся на главную страницу Реестра разрешений для перемещения лиц через линию соприкосновения на Донбассе, вводим эти данные, а также цифровой код и нажимаем Войти. Переход на страницу с приветствием означает, что вы вошли в систему.
ШАГ 4. Подаем заявление на оформление пропуска в зону АТО/ООС
Пройдя авторизацию, нажимаем кнопку Подать заявление, указываем гражданство, выбираем сектора, где собираемся пересекать линию соприкосновения (желательно выбрать все четыре – А, Б, С, М), полное ФИО, дату рождения, контактный телефон, идентификационный номер, паспортные данные, место фактического проживания и регистрации, цель и маршрут перемещения в районе АТО/ООС.
Для подтверждения всех данных система предлагает загрузить скан-копии документов, но это по желанию.
Также надо указать детей до 16 лет, если они будут с вами пересекать линию соприкосновения. В конце нажимаем – Далее.
Если система пропустила вас на следующий уровень, то появится страница со сводной информацией о заявителе. Внимательно проверяем все данные. Если находим ошибку – нажимаем на кнопку Корректировать. Если все правильно – Добавить.
ШАГ 5. Получаем пропуск в зону АТО/ООС
Следить за рассмотрением своей заявки можно в разделе История подачи заявлений. Сначала здесь будет указано, что она в обработке.
Примерно через 15 дней с даты регистрации должен появится результат – Оформлено.
Кстати, с 28 марта 2019 года электронные пропуска в зону АТО/ООС для перемещения через линию разграничения не имеют срока действия.
А старые разрешения, полученные до этой даты, действительны в течение одного года. Потом их можно переоформить на сайте СБУ, пройдя авторизацию под своим логином и паролем. В разделе История поданных заявлений просто нужно найти свое и нажать Переподать.
ШАГ 6. Пересекаем линию соприкосновения
Готовый пропуск нужно просто распечатать. Его и паспорт предъявляем при пересечении линии разграничения на Востоке Украины.
Если же вам нужен срочный пропуск, то есть вы не можете ждать 15 дней, получить его можно только в бумажном виде. Выдают их в течение суток в координационном центре в Краматорске или в координационной группе при отделениях полиции в Старобельске, Большой Новоселке, Бахмуте и Мариуполе.
Но повод в таком случае должен быть весомый – например, смерть или тяжелая болезнь близких родственников.