Пройшовши авторизацію, натискаємо кнопку Подати заяву, вказуємо громадянство, вибираємо сектори, де збираємося перетинати лінію зіткнення (бажано вибрати всі чотири – А, Б, С, М), повне ПІБ, дату народження, контактний телефон, ідентифікаційний номер, паспортні дані, місце фактичного проживання і реєстрації, мету і маршрут переміщення в районі АТО/ООС.

Для підтвердження всіх даних система пропонує завантажити скан-копії документів, але це за бажанням.

Також треба вказати дітей до 16 років, якщо вони будуть з вами перетинати лінію зіткнення. В кінці натискаємо – Далі.

Якщо система пропустила вас на наступний рівень, то з’явиться сторінка зі зведеною інформацією про заявника. Уважно перевіряємо всі дані. Якщо знаходимо помилку – натискаємо на кнопку Коригувати. Якщо все правильно – Додати.