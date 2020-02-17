КРОК 1. Готуємо документи і скан-копії для оформлення дозволу онлайн
- Паспорт.
- Скан паспорта, ідентифікаційного номера та будь-яких інших документів, що підтверджують мету в’їзду на окуповані території. Це може бути довідка з роботи або навчання, свідоцтво про шлюб або документи на житло, свідоцтво про смерть (якщо збираєтеся на могили до родичів) тощо.
КРОК 2. Реєструємося на сайті СБУ
Коли документи готові, заходимо на сайт urp.ssu.gov.ua, вибираємо розділ Реєстрація та заповнюємо всі поля українською мовою: повне ПІБ, електронну пошту, контактний телефон (у форматі + 380…), дату народження, пароль для входу і зазначений цифровий код безпеки. Далі натискаємо кнопку Зареєструватися.
КРОК 3. Авторизуємося у Реєстрі дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення на Донбасі
Після реєстрації на вказану адресу електронної пошти миттєво прийде лист з логіном та паролем для авторизації.
Повертаємося на головну сторінку Реєстру дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення на Донбасі, вводимо ці дані, а також цифровий код і натискаємо Увійти. Перехід на сторінку з привітанням означає, що ви увійшли в систему.
КРОК 4. Подаємо заяву на оформлення перепустки в зону АТО/ООС
Пройшовши авторизацію, натискаємо кнопку Подати заяву, вказуємо громадянство, вибираємо сектори, де збираємося перетинати лінію зіткнення (бажано вибрати всі чотири – А, Б, С, М), повне ПІБ, дату народження, контактний телефон, ідентифікаційний номер, паспортні дані, місце фактичного проживання і реєстрації, мету і маршрут переміщення в районі АТО/ООС.
Для підтвердження всіх даних система пропонує завантажити скан-копії документів, але це за бажанням.
Також треба вказати дітей до 16 років, якщо вони будуть з вами перетинати лінію зіткнення. В кінці натискаємо – Далі.
Якщо система пропустила вас на наступний рівень, то з’явиться сторінка зі зведеною інформацією про заявника. Уважно перевіряємо всі дані. Якщо знаходимо помилку – натискаємо на кнопку Коригувати. Якщо все правильно – Додати.
КРОК 5. Отримуємо перепустку в зону АТО/ООС
Стежити за розглядом своєї заявки можна в розділі Історія подачі заяв. Спочатку тут буде вказано, що вона в опрацюванні.
Приблизно через 15 днів з дати реєстрації повинен з’явиться результат – Оформлено.
До речі, з 28 березня 2019 року електронні перепустки в зону АТО/ООС для переміщення через лінію розмежування не мають терміну дії.
А старі дозволи, отримані до цієї дати, дійсні протягом одного року. Потім їх можна переоформити на сайті СБУ, пройшовши авторизацію під своїм логіном і паролем. У розділі Історія поданих заяв просто потрібно знайти свою і натиснути Переподати.
КРОК 6. Перетинаємо лінію зіткнення
Готову перепустку потрібно просто роздрукувати. Її та паспорт пред’являємо під час перетину лінії розмежування на Сході України.
Якщо ж вам потрібна термінова перепустка, тобто ви не можете чекати 15 днів, отримати її можна лише у паперовому вигляді. Видають їх протягом доби в координаційному центрі у Краматорську або в координаційній групі при відділеннях поліції в Старобільську, Великій Новосілці, Бахмуті та Маріуполі.
Але привід у такому випадку має бути вагомий – наприклад, смерть або тяжка хвороба близьких родичів.