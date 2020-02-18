Погода в Украине 18 февраля будут преимущественно облачной. В западных и северных областях страны местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный 7-12 м/с.

На Востоке Украины, а также в Карпатах на дорогах ожидается гололедица.

Ночью столбики термометров покажут от 1° мороза до 4° тепла, в восточных областях до 7° с отметкой плюс. Днем стоит ожидать 4-9° тепла, на юге – до 12°.

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В Киеве днем пройдет ​​дождь.

Температура воздуха ночью – 1-3° тепла, днем ​​- 7-9° выше нуля.

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