Самолет SkyUp Airlines, который эвакуировал украинцев из китайского города Ухань, уже прошел дезинфекцию.

Она была проведена с соблюдением международных медико-санитарных требований с применением всех необходимых мер безопасности. Дополнительно на самолете заменят фильтры системы кондиционирования.

Борт будет абсолютно безопасным для дальнейшей эксплуатации и продолжит работу в обычном режиме.

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Напомним, самолет авиакомпании SkyUp Airlines из-за вспышки коронавируса утром 20 февраля из китайского города Ухань в Украину эвакуировал 49 украинцев и 27 иностранцев. На борту самолета находилось также 17 членов экипажа.

Все они должны пройти двухнедельную обсервацию в санатории в Новых Санжарах Полтавской области. Однако, местные жители против того, чтобы эвакуированных размещали в учреждении.

Сейчас столкновения в Новых Санжарах усилились, поскольку украинцев начали подвозить к городу.