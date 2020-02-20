PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Испытательную лабораторию назвали лидером бизнес-рейтинга

Сеть испытательных лабораторий Глобус-Петролеум получила звание лидера в списке Национального бизнес-рейтинга 2019 года.

В лабораториях контролируют качество нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа в соответствии с методиками национальных и европейских стандартов. Сеть тесно сотрудничает с компанией WOG.

Первенство в рейтинге Глобус-Петролеум обеспечили высокие экономические и финансовые показатели, а также полученные награды за последние несколько лет.

Читайте: Украина опустилась в рейтинге восприятия коррупции Transparency International

– WOG уделяет максимум внимания и усилий для создания системы контроля качества как нефтепродуктов, так и сжиженного газа, которые реализуются в сети АЗК. Наш партнер – ООО Глобус-Петролеум – в очередной раз подтвердил свою высокую компетенцию.

Компания получила первенство среди более чем 315 тыс. субъектов хозяйствования Украины, – прокомментировали в сети АЗК WOG.

В течение последнего года аттестаты об аккредитации соответствия требованиям ГСТУ ISO / IEC 17025: 2017 получили 6 из 13 лабораторий ООО Глобус-Петролеум.

В составе лаборатории работает контрольно-измерительное оборудование от ведущих мировых производителей.

Недавно Факты ICTV писали о том, что 21 февраля в Киеве состоится Четвертый международный бизнес-форум Level Up Ukraine 2020.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка