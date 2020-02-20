Испытательную лабораторию назвали лидером бизнес-рейтинга

Сеть испытательных лабораторий Глобус-Петролеум получила звание лидера в списке Национального бизнес-рейтинга 2019 года.

В лабораториях контролируют качество нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа в соответствии с методиками национальных и европейских стандартов. Сеть тесно сотрудничает с компанией WOG.

Первенство в рейтинге Глобус-Петролеум обеспечили высокие экономические и финансовые показатели, а также полученные награды за последние несколько лет.

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– WOG уделяет максимум внимания и усилий для создания системы контроля качества как нефтепродуктов, так и сжиженного газа, которые реализуются в сети АЗК. Наш партнер – ООО Глобус-Петролеум – в очередной раз подтвердил свою высокую компетенцию. Компания получила первенство среди более чем 315 тыс. субъектов хозяйствования Украины, – прокомментировали в сети АЗК WOG.

В течение последнего года аттестаты об аккредитации соответствия требованиям ГСТУ ISO / IEC 17025: 2017 получили 6 из 13 лабораторий ООО Глобус-Петролеум.

В составе лаборатории работает контрольно-измерительное оборудование от ведущих мировых производителей.

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