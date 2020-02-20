Випробувальну лабораторію назвали лідером бізнес-рейтингу

Мережа випробувальних лабораторій Глобус-Петролеум отримала звання лідера у списку Національного бізнес-рейтингу 2019 року.

У лабораторіях контролюють якість нафтопродуктів та зрідженого нафтового газу згідно з методиками національних та європейських стандартів. Мережа тісно співпрацює із компанією WOG.

Першість у рейтингу Глобус-Петролеум забезпечили високі економічно-фінансові показники та отримані відзнаки за останні кілька років.

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– WOG приділяє максимум уваги і зусиль для створення системи контролю якості як нафтопродуктів, так і зрідженого газу, які реалізовються у мережі АЗК. Наш партнер – ТОВ Глобус-Петролеум – вчергове підтвердив свою високу компетенцію.

Компанія отримала першість серед більш ніж 315 тис. суб’єктів господарювання України, – прокоментували у мережі АЗК WOG.