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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Випробувальну лабораторію назвали лідером бізнес-рейтингу

Мережа випробувальних лабораторій Глобус-Петролеум отримала звання лідера у списку Національного бізнес-рейтингу 2019 року.

У лабораторіях контролюють якість нафтопродуктів та зрідженого нафтового газу згідно з методиками національних та європейських стандартів. Мережа тісно співпрацює із компанією WOG.

Першість у рейтингу Глобус-Петролеум забезпечили високі економічно-фінансові показники та отримані відзнаки за останні кілька років.

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– WOG приділяє максимум уваги і зусиль для створення системи контролю якості як нафтопродуктів, так і зрідженого газу, які реалізовються у мережі АЗК. Наш партнер – ТОВ Глобус-Петролеум – вчергове підтвердив свою високу компетенцію.

Компанія отримала першість серед більш ніж 315 тис. суб’єктів господарювання України, – прокоментували у мережі АЗК WOG.

Протягом останнього року атестати про акредитацію відповідності вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 отримали 6 із 13 лабораторій ТОВ Глобус-Петролеум.

У складі лабораторій працює контрольно-вимірювальне обладнання від провідних світових виробників.

Нещодавно Факти ICTV писали про те, що 21 лютого в Києві відбудеться Четвертий міжнародний бізнес-форум Level Up Ukraine 2020.

Фото: Dreamstime

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