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Факты / Украина / Бизнес и финансы

21 февраля в Киеве пройдет международный бизнес-форум Level Up Ukraine 2020

21 февраля в КВЦ Парковый состоится Четвертый бизнес-форум Level Up Ukraine 2020. Мероприятие соберет авторитетных спикеров, представителей власти и бизнеса для обсуждения условий сотрудничества на принципах win-win.

Форум Level UP Ukraine – полноценная площадка диалога между властью, бизнесом и обществом. Участники оформляют договоренности и создают проекты, где каждый приобщается к новой модели взаимодействия на взаимовыгодных условиях.

За своеобразным столом переговоров ключевые игроки и представители общественных интересов смогут вместе разработать эффективные механизмы и инструменты для развития страны.

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На мероприятии будут присутствовать иностранные инвесторы из Грузии, ЕС и США. Украинская сторона сможет представить свои идеи и решения в соответствии с запросами инвесторов.

В этом году на форуме выступит много интересных спикеров, которые поделятся принципами создания большего.

  • Тимофей Милованов – Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
  • Давид Арахамия – секретарь Национального инвестиционного совета;
  • Майкл Егерь – генеральный секретарь Европейской ассоциации налогоплательщиков;
  • Григол Катамадзе – Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол;
  • Анатолий Кинах – Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Идейными вдохновителями и организаторами форума являются Наталья Ульянова – Founder и СEO UNA Partners, эксперт в области налогового и бизнес-консультирования и Григол Катамадзе – Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Генеральным партнером и соорганизатором бизнес-форума стал крупнейший промышленный холдинг Грузии – Georgian Industrial Group.

Узнать больше о панельные дискуссии и спикеров форума можно по ссылке.

Ранее Факты ICTV сообщали, что президент Зеленский для лучшего развития инфраструктуры и добычи газа пригласит в Украину бизнес США.

Фото: Dreamstime

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