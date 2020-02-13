21 февраля в Киеве пройдет международный бизнес-форум Level Up Ukraine 2020

21 февраля в КВЦ Парковый состоится Четвертый бизнес-форум Level Up Ukraine 2020. Мероприятие соберет авторитетных спикеров, представителей власти и бизнеса для обсуждения условий сотрудничества на принципах win-win.
Форум Level UP Ukraine – полноценная площадка диалога между властью, бизнесом и обществом. Участники оформляют договоренности и создают проекты, где каждый приобщается к новой модели взаимодействия на взаимовыгодных условиях.
За своеобразным столом переговоров ключевые игроки и представители общественных интересов смогут вместе разработать эффективные механизмы и инструменты для развития страны.
Читайте: Молодежь построит бизнес и привлечет инвестиции в Украину: международные партнеры в Давосе
На мероприятии будут присутствовать иностранные инвесторы из Грузии, ЕС и США. Украинская сторона сможет представить свои идеи и решения в соответствии с запросами инвесторов.
В этом году на форуме выступит много интересных спикеров, которые поделятся принципами создания большего.
- Тимофей Милованов – Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
- Давид Арахамия – секретарь Национального инвестиционного совета;
- Майкл Егерь – генеральный секретарь Европейской ассоциации налогоплательщиков;
- Григол Катамадзе – Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол;
- Анатолий Кинах – Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.
Идейными вдохновителями и организаторами форума являются Наталья Ульянова – Founder и СEO UNA Partners, эксперт в области налогового и бизнес-консультирования и Григол Катамадзе – Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.
Генеральным партнером и соорганизатором бизнес-форума стал крупнейший промышленный холдинг Грузии – Georgian Industrial Group.
Узнать больше о панельные дискуссии и спикеров форума можно по ссылке.
Ранее Факты ICTV сообщали, что президент Зеленский для лучшего развития инфраструктуры и добычи газа пригласит в Украину бизнес США.