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Факты / Украина / Общество

Жаловаться не на что: эвакуированная украинка об обсервации в Новых Санжарах

Украинка Александра Волкова, которую эвакуировали из китайского города Ухань рассказала о процессе эвакуации и своей реакции на все происходящее.

– Сомнительную славу, я конечно заработала. Если бы у нас была возможность, то мы бы уехали сами, но, к сожалению, у нас отобрали шанс сделать это самостоятельно, поэтому мы обратились в посольство и к стране, – пояснила девушка.

Она рассказала, что эвакуация планировалась очень долго и это вызвало у нее страх.

– Мы всеми силами пытались привлечь к себе внимание. Сейчас мы почти дома, хотя бы на своей земле. Жаловаться нам не на что. Вкусно кормят, Wi-Fi есть, а что еще нужно для счастья, – риторически написала девушка.

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Александра отметила, что люди передают им трогательные подарки, однако многие, кто называет ее лицемеркой, из-за якобы двойственности ее позиции.

– Здравомыслящие люди поймут разницу и не будут обвинять меня в лицемерии. Это все было для общественного резонанса, чтобы нам быстрее помогли.

Не нужно обвинять людей в том, что они хотят жить, – отметила эвакуированная украинка.

Она отметила, что видео, которое выставляла раньше не имело целью оскорбить кого-то или унизить.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыли эвакуированные из Уханя граждане. Информация о прохождении обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах вызвала волну протестов среди местного населения, которые быстро закончились.

Чтобы заверить людей в безопасности обсервации вместе с эвакуированными гражданами находится министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Условия пребывания Скалецкой в медицинском центре не отличаются от тех, в которых живут другие граждане в обсервации.

Источник: Александра Волкова

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