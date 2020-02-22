Условия такие, как у всех: Скалецкая в санатории в Новых Санжарах

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах живет в таких же условиях, как и эвакуированные из Китая.

Об этом сообщил журналист Александр Махов, который ранее подписал документ о согласии на изоляцию.

– Уверяю – условия такие же, как и у всех остальных. Ест то же, что и мы все. Провела дистанционно занятия для студентов. Днем селекторное совещание. Так же дистанционно, – написал он.

По его словам, вечером Скалецкая встретится с эвакуированными.

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Ранее представитель медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары заявил, что Скалецкая покинула территорию санатория, но планировала вернуться.

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфар опроверг информация и заявил, что Скалецкая не покидала территорию медучреждения, где она проходит 14-дневную обсервацию вместе с эвакуированными из Китая украинцами.