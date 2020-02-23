На днях в Запорожье отпраздновали День Советской армии.
Инициаторами мероприятия стали местные коммунисты. На празднование они принесли советскую символику – военные шапки-буденовки, флаги СССР и портреты Ленина.
Отметить “праздник” коммунисты решили накануне, 22 февраля.
В буденовках и с портретами Ленина: в Запорожье отпраздновали 23 февраля / 4 фотографии
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Одним из организаторов празднования стал Юрий Петровский, известный участием в Полку победы, что является аналогом российского Бессмертного полка.
К слову, народный депутат Илья Кива поздравил мужчин с 23 февраля, хотя в Украине День Советской армии не празднуют, начиная с 2014 года.
Фото: ZaporizhzhiaNOW
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