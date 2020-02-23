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Факты / Украина / Общество

В буденовках и с портретами Ленина: в Запорожье отпраздновали 23 февраля

На днях в Запорожье отпраздновали День Советской армии.

Инициаторами мероприятия стали местные коммунисты. На празднование они принесли советскую символику – военные шапки-буденовки, флаги СССР и портреты Ленина.

Отметить “праздник” коммунисты решили накануне, 22 февраля.

В буденовках и с портретами Ленина: в Запорожье отпраздновали 23 февраля / 4 фотографии

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Одним из организаторов празднования стал Юрий Петровский, известный участием в Полку победы, что является аналогом российского Бессмертного полка.

К слову, народный депутат Илья Кива поздравил мужчин с 23 февраля, хотя в Украине День Советской армии не празднуют, начиная с 2014 года.

Фото: ZaporizhzhiaNOW

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