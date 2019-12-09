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Факты / Украина

В Донецке открыли бюст Кобзону возле мемориала Захарченко

Во временно оккупированном Донецке открыли бюст советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону, который был сторонником террористов.

В Донецке открыли бюст Кобзону возле мемориала Захарченко

В Донецке в понедельник, 9 декабря, в “ДНР” открыли бюст советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону, который поддерживал оккупацию части Украины Россией.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Памятник находится в парке Ленинского комсомола рядом с мемориалом экс-главарю “ДНР” Александру Захарченко.

Читайте: Умер Иосиф Кобзон: путь от народного артиста до сторонника террористов

В 2003 году в Донецке возле Дворца молодежи Юность был установлен прижизненный памятник Кобзону.

Как сообщалось, Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года после затяжной болезни.

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