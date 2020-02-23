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В будьоновках та з портретами Леніна: у Запоріжжі відсвяткували 23 лютого

Днями у Запоріжжі відсвяткували День Радянської армії.

Ініціаторами заходу стали місцеві комуністи. На святкування вони принесли радянську символіку – військові шапки-будьонівки, прапори СРСР та портрети Леніна.

Відзначити “свято” комуністи вирішили дочасно, 22 лютого.

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Одним із організаторів заходу став Юрій Петровський, відомий участю у Полку перемоги, що є аналогом російського Безсмертного полку.

До слова, народний депутат Ілля Кива привітав чоловіків з 23 лютого, хоча в Україні День Радянської армії не святкують, починаючи з 2014 року.

Фото: ZaporizhzhiaNOW

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