Днями у Запоріжжі відсвяткували День Радянської армії.
Ініціаторами заходу стали місцеві комуністи. На святкування вони принесли радянську символіку – військові шапки-будьонівки, прапори СРСР та портрети Леніна.
Відзначити “свято” комуністи вирішили дочасно, 22 лютого.
В будьоновках та з портретами Леніна: у Запоріжжі відсвяткували 23 лютого / 4 фотографии
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Одним із організаторів заходу став Юрій Петровський, відомий участю у Полку перемоги, що є аналогом російського Безсмертного полку.
До слова, народний депутат Ілля Кива привітав чоловіків з 23 лютого, хоча в Україні День Радянської армії не святкують, починаючи з 2014 року.
Фото: ZaporizhzhiaNOW
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