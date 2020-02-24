Боевики “отпраздновали” 23 февраля обстрелами на Луганском направлении – штаб ООС

Около полуночи 23 февраля боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе поселка Кондрашевкая-Новая на Луганском направлении.

Враг выпустил около 20 снарядов из ствольной артиллерии калибра 122 мм. В результате атаки украинские военнослужащие не пострадали.

– Украинские защитники были готовы к тому, что враг начнет “празднование” именно 23 февраля, – пишет штаб Операции объединенных сил.

Перед обстрелом позиций ВСУ российские оккупанты с целью дискредитации украинских подразделений открыли огонь по своим позициям, расположенным вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое.

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– Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут, и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Это прерогатива исключительно российских оккупационных войск, – говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.