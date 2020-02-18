На Донбассе зафиксировано 647 обстрелов с начала 2020 года – Совбез ООН

С начала 2020 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 647 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

– СММ наблюдало в частности 647 нарушений режима прекращения огня по причине применения артиллерии, включая реактивные системі залпового огня, танки и минометы. С 1 января СММ наблюдало оружие в нарушении линии отвода приблизительно в 200 случаях, – сказал он.

Также он добавил, что СММ доложило о присутствии артиллерии калибром больше 100 мм 91 раз и РСЗО – 72 раза.

Читайте: Ситуация под контролем ВСУ: итоги заседания СНБО из-за обострения на Донбассе

Яшар Халит Чевик подчеркнул, что оружие и боеприпасы, которые находятся вблизи от населенных пунктов представляют значительную угрозу безопасности гражданского населения.

Напомним, 18 февраля незаконные вооруженные формирования атаковали позиции украинских подразделений вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольного. Боевики вели обстрелы по позициям ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Фото: osce.org