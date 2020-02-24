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Факты / Украина

Ни у кого в Новых Санжарах нет ни температуры, ни ОРВИ – Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая с пятницы находится на территории санатория Новые Санжары, сообщила, что состояние здоровья у всех людей в санатории удовлетворительное. Об этом она сказала в интервью 5 каналу.

– Температуры ни у кого нет, симптомов ОРВИ нет. И вообще настроение позитивное, – заявила она.

Скалецкая также сказала, что настроение в целом хорошее и у членов экипажа, который проводил эвакуацию украинских и иностранных граждан из китайского Уханя.

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– Я вчера много времени провела с экипажем. У меня есть их телефоны, мы уже переписывались, решали определенные вопросы. Настроение в целом у них хорошее, прислали фотографии. Все нормально, – сообщила министр.

Отвечая на вопрос об условиях пребывания в санатории, Скалецкая рассказала, что в одной комнате возникли проблемы с бойлером, но это должно быть решено. По ее словам, ведется работа над тем, чтобы улучшить общие условия на территории санатория.

– Ведется работа с различными благотворителями для того, чтобы добавить еще больше комфорта и лучшего времяпровождения, – сказала Скалецкая.

По ее словам, обсервация должна длиться 14 дней.

Напомним, ранее мы писали, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не покидала территорию медучреждения Нацгвардии в Новых Санжарах, где она будет проходить 14-дневную обсервацию вместе с эвакуированными из Китая украинцами.

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