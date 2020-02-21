Скалецкая не покидала Новые Санжары: министр подтвердила обсервацию на селфи

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не покидала территорию медучреждения Нацгвардии в Новых Санжарах, где она будет проходить 14-дневную обсервацию вместе с эвакуированными из Китая украинцами.

Об этом заявил ее заместитель Дмитрий Луфар.

– Насколько я знаю, она находится там, насколько я знаю, она остается там. Даже если она останется, министерство работает, там есть первый заместитель министра, заместители. Проблем для работы министерства сейчас нет, – сказал он.

Со своей стороны Скалецкая сделала селфи из номера санатория, к которому добавила свое местоположение.

– Я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение, – написала министр.

Ранее представитель медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары заявил, что Скалецкая покинула территорию санатория, но планировала вернуться.

Как известно, 20 февраля состоялась эвакуация украинцев из Уханя, где распространяется новый коронавирус. Из китайского города вывезли 45 наших граждан и 27 иностранцев.

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В тот же день, несмотря на протесты, автобусы с эвакуированными заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары.

Скалецкая заявила, что она пробудет на обсервации вместе с другими гражданами, чтобы успокоить эвакуированных и остальные страны.

Источник: 5.ua