Отказалась признать РФ агрессором: Королевская попала в скандал во Львове

Конфликт между народным депутатом от Оппозиционной платформы За жизнь Наталией Королевской и активистами произошел во Львове во время выездного заседания комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Активисты попросили нардепа ответить на вопрос, является ли Россия страной-агрессором. Но они не дождались ответа. Хотя Наталия Королевская таки признала, что временно оккупированные Крым и Донбасс – это Украина.

Тогда активисты захотели, чтобы нардеп покинула заседание. Они начали выкрикивать фразы Вон из Львова и Позор!

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Активисты призвали не участвовать в заседании людей, которые считают себя патриотами. Заседание комитета во Львовской ОГА было сорвано.

К слову, ранее в скандальную ситуацию попал нардеп от Оппозиционной платформы За жизнь Илья Кива. Он поздравил мужчин с Днем Советской Армии и распространил в соцсетях поздравительную открытку с коммунистической символикой.

Фото: Наталия Королевская