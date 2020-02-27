Відмовилась визнати РФ агресором: Королевська потрапила у скандал у Львові

Конфлікт між народним депутатом від Опозиційної платформи За життя Наталією Королевською і активістами стався у Львові під час виїзного засідання комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Активісти попросили нардепа відповісти на питання, чи є Росія країною-агресором. Але вони не дочекалися відповіді. Хоча Наталія Королевська таки визнала, що тимчасово окуповані Крим і Донбас – це Україна.

Тоді активісти захотіли, щоб нардеп покинула засідання. Вони почали викрикувати фрази Геть зі Львова! і Ганьба!

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Активісти закликали не брати участь в засіданні людей, які вважають себе патріотами. Засідання комітету у Львівській ОДА було зірвано.

До слова, раніше у скандальну ситуацію втрапив нардеп від Опозиційної платформи За життя Ілля Кива. Він привітав чоловіків з Днем Радянським армії та поширив у соцмережах вітальну листівку з комуністичною символікою.

Фото: Наталія Королевська