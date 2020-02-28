PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Отмена строевого устава ВСУ: Зеленский ветировал закон

Президент Владимир Зеленский не стал подписывать законопроект О признании утратившим силу закона О строевом уставе Вооруженных сил Украины.

Информация на сайте Верховной Рады свидетельствует о том, что глава государства наложил вето на проект закона №2466.

Сейчас на сайте парламента нет текста с предложениями Зеленского к указанному законопроекту, но документ уже вернули в Раду.

Читайте: В ВСУ создали новые командования по принципам НАТО

Законопроект предусматривает предоставление полномочий для Минобороны определять строевые приемы и движения военнослужащих, воинское приветствие, проведение строевого смотра и тому подобное.

Согласно пояснительной записке, проект закона направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности, чтобы достичь критериев членства в Альянсе.

Напомним, 5 февраля 278 народных депутатов высказались в поддержку законопроекта о прекращении действия строевого устава ВСУ. Он был принят за основу и в целом.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка