Отмена строевого устава ВСУ: Зеленский ветировал закон

Президент Владимир Зеленский не стал подписывать законопроект О признании утратившим силу закона О строевом уставе Вооруженных сил Украины.

Информация на сайте Верховной Рады свидетельствует о том, что глава государства наложил вето на проект закона №2466.

Сейчас на сайте парламента нет текста с предложениями Зеленского к указанному законопроекту, но документ уже вернули в Раду.

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Законопроект предусматривает предоставление полномочий для Минобороны определять строевые приемы и движения военнослужащих, воинское приветствие, проведение строевого смотра и тому подобное.

Согласно пояснительной записке, проект закона направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности, чтобы достичь критериев членства в Альянсе.

Напомним, 5 февраля 278 народных депутатов высказались в поддержку законопроекта о прекращении действия строевого устава ВСУ. Он был принят за основу и в целом.