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Факты / Украина

Рада отменила закон о Строевом уставе ВСУ

Закон о Строевом уставе ВСУ утратил силу. За соответствующий законопроект №2466 проголосовали 278 народных депутатов.

Задачей нового документа является приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями НАТО.

Также его целью является внедрение стандартов Альянса во всех сферах военной деятельности, чтобы достичь критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора.

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Кроме того, законопроект предусматривает предоставление полномочий для Минобороны определять строевые приемы и движения военнослужащих, костюмы подразделений и воинских частей, порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Ранее Факты ICTV писали, что воинские звания ВСУ приведут к стандартам НАТО.

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