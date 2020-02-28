Скасування стройового статуту ЗСУ: Зеленський ветував закон

Президент Володимир Зеленський не став підписувати законопроект Про визнання таким, що втратив чинність, закон Про стройовий статут Збройних сил України.

Інформація на сайті Верховної Ради свідчить про те, що глава держави наклав вето на проект закону №2466.

Наразі на сайті парламенту немає тексту з пропозиціями Зеленського до зазначеного законопроекту, але документ вже повернули до Ради.

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Законопроект передбачає надання повноважень для Міноборони визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців, військове вітання, проведення стройового огляду тощо.

Згідно із пояснювальною запискою, проект закону спрямований на впровадження стандартів НАТО в усіх сферах військової діяльності, щоб досягнути критеріїв для набуття членства в Альянсі.

Нагадаємо, 5 лютого 278 народних депутатів висловилися на підтримку законопроекту про втрату чинності стройового статуту ЗСУ. Він був ухвалений за основу і в цілому.