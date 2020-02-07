В ВСУ создали новые командования по принципам НАТО

Завершился первый этап реформирования ВСУ, по результатам которого созданы новые командования и назначены их командующие. Такая перестройка структуры соответствует принципам стран НАТО.

В частности, командование объединенных сил Вооруженных сил Украины возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командование медицинских сил ВСУ – генерал-майор Игорь Хоменко, полковник Николай Жирнов возглавил командование сил поддержки ВСУ, а командование войск связи и кибернетической безопасности – генерал-майор Евгений Степаненко.

Читайте: Призыв 2020: Загороднюк объяснил, кого брать в армию с 18 лет

– По другим направлениям продолжается работа относительно совершенствования законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации Вооруженных сил Украины. Переход на стандарты и структуры НАТО – это необратимый процесс, который отвечает четким требованиям развития современного украинского войска, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Ранее Факты ICTV писали, что воинские звания ВСУ приведут к стандартам НАТО.