Платные спутниковые телеканалы – это обычная практика для европейских стран. Кодирование позволяет каналам производить лучший контент. Для примера – изображение для пользователей спутникового телевидения с 2020 года будет доступно в формате HD.

К тому же модель рынка, которая существует в Украине сегодня, нарушает европейские нормы законодательства. Фактически все, кто имеет тарелку и к кому “добивает” сигнал, могут беспрепятственно смотреть каналы – то есть занимается пиратством.

Поэтому очередной фактор – борьба с пиратством. ТВ будет доступно только от официальных поставщиков услуг. От этого также возрастет и качество – закупая зарубежные фильмы, сериалы и программы, телеканалы должны давать гарантию правообладателям, которые недовольны, что доступ к их продукту не защищен.

А пока мошенники копируют технические сигналы (не предусмотренные для конечного потребителя) этих телеканалов со спутника и продают вам, телеканалы не имеют гарантий. К тому же вам в любой момент могут отрезать доступ к телевидению, а ответственных не найти.

От внедрения закодированных каналов выигрывают все – это позволит развивать рынок платного телевидения, каналы будут иметь достаточно средств для нового, качественного контента, а пиратства станет значительно меньше.