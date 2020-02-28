Євробачення та Олімпіада під загрозою: Суспільному арештували всі рахунки

На кошти, що є на рахунках Суспільного мовника, наклали арешт, його робота заблокована. Така ситуація унеможливлює підготовку до трансляції Олімпіади-2020 і блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020.

18 лютого Міністерство юстиції відкрило виконавче провадження щодо стягнення із Суспільного боргу в сумі €10 591 224 та 73 080 грн судового збору на користь акціонерного товариства Євроньюз.

Суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.

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У Суспільному також повідомили, що найближчим часом арешт призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, адже заблокована можливість здійснювати необхідні видатки для роботи національних телеканалів мовника, усіх регіональних каналів Суспільного, діджитал-платформ та трьох каналів радіо.

Компанія вже звернулася до відповідних міністерств з проханням виділити з державного бюджету окремі кошти для термінового погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон Про Суспільне телебачення і радіомовлення України у 2014 році, зі змінами у 2015, 2016 і 2017 роках. Суспільне мовлення в Україні офіційно запрацювало з січня 2017 року.