Марш равенства 2020 в Киеве: стала известна дата

Марш равенства 2020 пройдет в Киеве 21 июня.

Мероприятие пройдет под лозунгом Быть разными хорошо вместе.

– Мир давно перестал делиться на цвет кожи или форму глаз, точно так же мы стираем границы между сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью и объединяем таких разных, но прекрасных людей вокруг единой идеи – свободной и равноправной Украины для всех, – говорится в сообщении организаторов.

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По их словам, в этом году увеличится количество образовательных, культурных и развлекательных мероприятий.

ПрайдМесяц начнется этот месяц 17 мая и завершится Маршем равенства.

Напомним, в прошлом году КиевПрайд прошел 23 июня. Тогда впервые в мартше приняла участие колонна из 30 военных – представителей ЛГБТ.

В Марше равенства 2019 в Киеве, по предварительным подсчетам, приняли участие более 8 тыс. участников.