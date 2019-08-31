31 августа представители ЛГБТ сообщества собрались в Греческом парке на Марш равенства.

Марш равенства прошел в Одессе и собрал около 300 человек. Участники собрались в Греческом парке и развернули большой радужный флаг.

На мероприятии присутствовала делегация из Мюнхена и представители шести европейских посольств.

Около 10.30 участники прошли по Приморскому бульвару до площади возле горсовета.

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Впереди марша с плакатами шли противники шествия. Всего их было около 10 человек. Полиция сдержала противостояние.

В 11.00 Марш равенства закончился.

В ГУНП сообщили, что охрану участников мероприятия обеспечивали 500 сотрудников Нацгвардии и полиции. В ходе шествия возникло несколько конфликтов. В результате трое человек задержали и доставили в Приморский отдел полиции.

– Единичные попытки некоторых агрессивно настроенных граждан осуществить провокация и начать конфликт с участниками шествия и правоохранителями тотчас прекращались, – говорится в сообщении.











































Без драки, но с задержаниями: в Одессе прошел Марш равенства / 11 фотографий

Напомним, в столице Украины 23 июня прошел Марш равенства – КиевПрайд 2019. Факты ICTV следили за событиями в режиме онлайн.

Фото: Думская