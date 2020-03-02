В Украине начала действовать образовательная платформа для молодежи Академія.ONLINE, создание которой инициировал Алексей Кавылин, ставший руководителем программ академии.
Об этом говорится на его официальном сайте, а также в материалах, предоставленных креативной командой Yuccie, выступающей соорганизатором проекта.
– Мы свидетели больших экономических, социальных и политических изменений, которые происходят в мире с огромной скоростью. Смысл знаний меняется.
Разработаны новые модели работы, а также деловые практики. Как следствие, нужны сотрудники нового мышления, освоившие современные навыки, которым еще не обучают. Цель нашего проекта – дать такие знания здесь и сейчас, — сказал он.
Алексей Кавылин отметил, что программа академии разработана, исходя из мирового актуального образовательного опыта.
– Глобальные аналитические структуры периодически обнародуют перечень необходимых знаний и умений, которые нужны современному человеку. Мы проанализировали такие данные, но также учли свой личный профессиональный опыт, — говорит руководитель программ Академія.ONLINE.
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Алексей Кавылин создал образовательную платформу Академія.ONLINE / 6 фотографий
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Программа академии охватывает пять направлений:
- Цифровая грамотность — умение эффективно пользоваться современными средствами связи и качественно работать с информацией online;
- Финансовая грамотность и предприимчивость как элемент адаптивности молодежи.
– Ряд исследований подтверждает – чем раньше ребенок начинает принимать участие в современных финансовых отношениях, тем легче ему будет в будущем адаптироваться к реалиям финансовой жизни, которые продолжают меняться, — отметил Алексей Кавылин.
Также среди образовательных направлений:
- Медиаграмотность (учит умению фильтровать информацию, распознавать фейковые новости);
- Креативность и творческие способности (помогает эффективнее решать проблемы и задачи);
- Партнерство (учит искать единомышленников).
– Сегодня недостаточно быть только амбициозным. Важно также находить заинтересованных партнеров и вместе достигать ощутимых результатов, — отмечается в информационных материалах академии.
При этом инициатор проекта обращает внимание, что офлайн-образование остается важным в развитии человека. Среди таких направлений выделены бизнес-школы и узкоспециализироованные курсы.
К слову, Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 2020/2021 учебным годом математического образования. Такие меры вводят с целью обеспечения конституционных гарантий по реализации права на образование и формирование математической компетентности.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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