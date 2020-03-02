Алексей Кавылин создал образовательную платформу Академія.ONLINE

В Украине начала действовать образовательная платформа для молодежи Академія.ONLINE, создание которой инициировал Алексей Кавылин, ставший руководителем программ академии.

Об этом говорится на его официальном сайте, а также в материалах, предоставленных креативной командой Yuccie, выступающей соорганизатором проекта.

– Мы свидетели больших экономических, социальных и политических изменений, которые происходят в мире с огромной скоростью. Смысл знаний меняется. Разработаны новые модели работы, а также деловые практики. Как следствие, нужны сотрудники нового мышления, освоившие современные навыки, которым еще не обучают. Цель нашего проекта – дать такие знания здесь и сейчас, — сказал он.

Алексей Кавылин отметил, что программа академии разработана, исходя из мирового актуального образовательного опыта.