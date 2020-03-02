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Факты / Украина / Общество

Алексей Кавылин создал образовательную платформу Академія.ONLINE

В Украине начала действовать образовательная платформа для молодежи Академія.ONLINE, создание которой инициировал Алексей Кавылин, ставший руководителем программ академии.

Об этом говорится на его официальном сайте, а также в материалах, предоставленных креативной командой Yuccie, выступающей соорганизатором проекта.

– Мы свидетели больших экономических, социальных и политических изменений, которые происходят в мире с огромной скоростью. Смысл знаний меняется.

Разработаны новые модели работы, а также деловые практики. Как следствие, нужны сотрудники нового мышления, освоившие современные навыки, которым еще не обучают. Цель нашего проекта – дать такие знания здесь и сейчас, — сказал он.

Алексей Кавылин отметил, что программа академии разработана, исходя из мирового актуального образовательного опыта.

– Глобальные аналитические структуры периодически обнародуют перечень необходимых знаний и умений, которые нужны современному человеку. Мы проанализировали такие данные, но также учли свой личный профессиональный опыт, — говорит руководитель программ Академія.ONLINE.

  • Олексій Кавилін, Академія.ONLINE
  • Олексій Кавилін, Академія.ONLINE
  • Олексій Кавилін, Академія.ONLINE
  • Олексій Кавилін, Академія.ONLINE
  • Олексій Кавилін, Академія.ONLINE
  • Олексій Кавилін, Академія.ONLINE
  • Олексій Кавилін, Академія.ONLINE
  • Олексій Кавилін, Академія.ONLINE
  • Олексій Кавилін, Академія.ONLINE
  • Олексій Кавилін, Академія.ONLINE
  • Олексій Кавилін, Академія.ONLINE
  • Олексій Кавилін, Академія.ONLINE
Алексей Кавылин создал образовательную платформу Академія.ONLINE / 6 фотографий

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Программа академии охватывает пять направлений:

  • Цифровая грамотность — умение эффективно пользоваться современными средствами связи и качественно работать с информацией online;
  • Финансовая грамотность и предприимчивость как элемент адаптивности молодежи.

– Ряд исследований подтверждает – чем раньше ребенок начинает принимать участие в современных финансовых отношениях, тем легче ему будет в будущем адаптироваться к реалиям финансовой жизни, которые продолжают меняться, — отметил Алексей Кавылин.

Также среди образовательных направлений:

  • Медиаграмотность (учит умению фильтровать информацию, распознавать фейковые новости);
  • Креативность и творческие способности (помогает эффективнее решать проблемы и задачи);
  • Партнерство (учит искать единомышленников).

– Сегодня недостаточно быть только амбициозным. Важно также находить заинтересованных партнеров и вместе достигать ощутимых результатов, — отмечается в информационных материалах академии.

При этом инициатор проекта обращает внимание, что офлайн-образование остается важным в развитии человека. Среди таких направлений выделены бизнес-школы и узкоспециализироованные курсы.

К слову, Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 2020/2021 учебным годом математического образования. Такие меры вводят с целью обеспечения конституционных гарантий по реализации права на образование и формирование математической компетентности.

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