Образовательный хаб города Киева – это территория новых возможностей для каждого

Наше общение с директором Образовательного хаба города Киева Марией Богуслав состоялось в период новогодних и рождественских праздников, поэтому первый вопрос касался результатов работы Образовательного хаба за 2019 год.

– Во-первых, и это самое важное – нам удалось создать в Киеве в этом году массовое движение по обучению людей, независимо от возраста и сферы деятельности, привлекая к этому процессу большое количество киевлян и не только.

Более 10 тыс. человек уже прошли практические тренинги по актуальным сейчас на рынке труда навыкам: эмоциональному интеллекту, умению вести переговоры, управлению людьми и проектами, личностному развитию и т. д., и это не считая онлайн пользователей портала Образовательного хаба eduhub.in.ua.

Этому не учат в школах и университетах, но люди с высоким уровнем владения именно этими навыками, которые называют мягкими (soft skills), являются успешными и счастливыми в современном мире, к чему мы все стремимся.

– Насколько мне известно, такие курсы стоят немалых средств, какова стоимость обучения в Образовательном хабе?

– Поскольку этот проект реализует КНП Образовательное агентство города Киева Киевской городской государственной администрации, то обучение для киевлян бесплатное.

Нам удалось привлечь звездных тренеров и экспертов, таких как: известный психолингвист и полиглот Виталий Зубков, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Владимир Спиваковский, известный врач Украины Евгений Комаровский и другие специалисты, которые откликнулись на просьбу принять участие в этом социальном проекте.

Поэтому наш образовательный контент является действительно эффективным и полезным, что и подтвердил Институт педагогического образования и образования взрослых Национальной академии педагогических наук Украины. Эти навыки люди могут применять в любой сфере, где они работают, или для открытия собственного бизнеса, а также во время общения с близкими и друзьями в повседневной жизни.

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– Каким образом формировались учебные программы?

– Мы взяли за основу мнение международных экспертов Всемирного экономического форума в Давосе, определивших топ-навыки, которые будут самыми востребованными в 2020 году. Именно эти навыки и предложили киевлянам.

Уже в процессе работы мы получили просьбу разработать специализированные курсы для преподавателей и учителей. Так появился курс Искусство преподавания, который сейчас посмотрели более 30 тис. человек, и еще сотни учителей прошли практические тренинги в рамках Форумов современных преподавателей Образование 3.0, которые были проведены не только в Киеве, но и во Львове, Виннице и Кропивницком.

Мы используем инновационную модель смешанного обучения (blended learning), то есть объединяем онлайн-лекции и тестирование с практическими тренингами, что позволяет, с одной стороны, охватить максимальное количество людей, а с другой – проконтролировать качество усвоения знаний и навыков.

После этого курса появились и другие: курс для родителей Дети поколения Z, экологический курс Зеленая Украина, курс по антикоррупции для государственных служащих Честная страна, программа по профориентации для школьников Выбери профессию – обеспечь будущее. В следующем году планируем новые образовательные курсы и программы на актуальные для украинского общества темы.

– Какие планы Образовательного хаба города Киева на 2020 год?

– 2019 был годом старта проекта, а нашей главной задачей было создать массовое движение обучения киевлян, что мы и выполнили: по результатам социологического исследования, проведенного в декабре, узнаваемость Образовательного хаба среди киевлян сейчас более 40%, то есть почти каждый второй взрослый житель Киева знает или уже пользовался нашим проектом.

В следующем году мы планируем не только запустить новые образовательные курсы и постоянно увеличивать вовлеченность киевлян в саморазвитие на протяжении всей жизни, но и создать нечто совершенно новое для Украины, но пусть это останется пока секретом…

– Что бы Вы хотели пожелать киевлянам и всем украинцам в новом году?

– Наша миссия: сделать так, чтобы как можно больше людей не оставляли саморазвитие и продолжали совершенствовать необходимые им навыки в течение всей своей жизни, чтобы киевляне в частности и украинцы в целом смогли реализовать себя в своей стране и не покидать Украину навсегда в поисках лучшей судьбы.

Поэтому я искренне хочу пожелать всем украинцам не опускать руки в любых ситуациях и помнить, что успех и счастье каждого человека зависит исключительно от него самого, от его навыков и умения правильно реагировать на жизненную ситуацию, складывающуюся в данный момент, и спрогнозировать, что будет происходить дальше.

Как говорит лучший хоккеист всех времен Уэйн Греческий, который имеет украинские корни, – я мчусь туда, где шайба будет, а не где она была.

Это и есть девиз Образовательного хаба – территория новых возможностей для каждого.

Напомним, ранее мы писали, что в UNIT Factory Kharkiv закончился первый месячный марафон, в ходе которого студенты изучали основы программирования по уникальной программе ucode, разработанной специалистами UNIT Factory при поддержке Национального технического университета Харьковский политехнический институт.