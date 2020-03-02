Вопрос ротаций в Кабмине рассмотрят на заседании Слуги народа – Корниенко

Вопрос о ротациях в правительстве планируют рассмотреть на заседании фракции Слуга народа.

Как заявил первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко на брифинге, с юридической точки зрения уволить премьер-министра можно только по его собственному желанию.

– Будем ждать дальше, следить за развитием событий, за теми консультациями, которые продолжаются. Они сегодня будут происходить, сегодня должна фракция Слуги народа собраться, и, возможно, завтра будет собираться большая фракция, посмотрим, – сказал Корниенко.

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Он также заявил, что не хотел бы переводить никого из народных депутатов в правительство, поскольку сейчас все они хорошо справляются со своими обязанностями.

По словам Корниенко, в правительство могли бы переходить председатели комитетов, однако в таком случае Верховная Рада потеряет специалистов.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пока нет финального решения касательно возможных перестановок в Кабинете министров.