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Факти / Україна

Питання ротацій в Кабміні розглянуть на засіданні Слуги народу – Корнієнко

Питання щодо ротацій в уряді планують розглянути на засіданні фракції Слуга народу.

Як заявив перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко під час брифінга, з юридичної точки зору звільнити прем’єр-міністра можливо лише за його власним бажанням.

– Чекатимемо далі, слідкувати за розвитком подій, за тими консультаціями, які тривають. Вони сьогодні відбуватимуться, сьогодні мала фракція Слуги народу збиратиметься, і, можливо, завтра збиратиметься велика фракція, подивимось, – сказав Корнієнко.

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Він також заявив, що не хотів би переводити нікого з народних депутатів в уряд, оскільки зараз всі вони добре справляються зі своїми обов’язками.

За словами Корнієнка, до уряду могли б переходити голови комітетів, проте в такому випадку Верховна Рада втратить фахівців.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що наразі немає фінального рішення щодо можливих перестановок у Кабінеті міністрів.

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