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Факты / Украина

В Днепре Honda влетела в столб

В понедельник, 2 марта, на Набережной Победы, 3, автомобиль Honda врезался в столб. Водитель получил повреждения.

ДТП произошло около 3.15.

По предварительной информации, скорость автомобиля превышала 140 километров в час.

В Днепре Honda влетела в столб / 6 фотографий

Возле автосалона Lexus водитель не справился с управлением и выехал на обочину, продолжив движение, пока не врезался в столб.

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В машине сработали подушки безопасности. Однако водитель получил травмы: его госпитализировали с подозрением на перелом руки. Пассажиров в салоне Honda не было.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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