В Днепре Honda влетела в столб

В понедельник, 2 марта, на Набережной Победы, 3, автомобиль Honda врезался в столб. Водитель получил повреждения.
ДТП произошло около 3.15.
По предварительной информации, скорость автомобиля превышала 140 километров в час.
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Возле автосалона Lexus водитель не справился с управлением и выехал на обочину, продолжив движение, пока не врезался в столб.
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В машине сработали подушки безопасности. Однако водитель получил травмы: его госпитализировали с подозрением на перелом руки. Пассажиров в салоне Honda не было.
Напомним, на выезде из Чернигова автобус лоб в лоб столкнулся с авто. В результате ДТП водитель авто погиб на месте.
Источник: Информатор
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