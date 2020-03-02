











В Днепре Honda влетела в столб / 6 фотографий

Возле автосалона Lexus водитель не справился с управлением и выехал на обочину, продолжив движение, пока не врезался в столб.

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В машине сработали подушки безопасности. Однако водитель получил травмы: его госпитализировали с подозрением на перелом руки. Пассажиров в салоне Honda не было.