PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Дніпрі Honda влетіла в стовп

У понеділок, 2 березня, на Набережній Перемоги, 3, автомобіль Honda врізався в стовп. Водій отримав пошкодження.

ДТП сталося близько 3.15.

За попередньою інформацією, швидкість автомобіля перевищувала 140 кілометрів на годину.

У Дніпрі Honda влетіла в стовп / 6 фотографий

Біля автосалону Lexus водій не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, продовживши рух, поки не вдарився в стовп.

Читайте: У центрі Києва автомобіль влетів у бетонний стовп

У машині спрацювали подушки безпеки. Однак водій отримав травми: його госпіталізували з підозрою на перелом руки. Пасажирів в салоні Honda не було.

Нагадаємо, на виїзді з Чернігова автобус лоб в лоб зіткнувся з авто. В результаті ДТП водій авто загинув на місці.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка