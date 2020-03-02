У понеділок, 2 березня, на Набережній Перемоги, 3, автомобіль Honda врізався в стовп. Водій отримав пошкодження.
ДТП сталося близько 3.15.
За попередньою інформацією, швидкість автомобіля перевищувала 140 кілометрів на годину.
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У Дніпрі Honda влетіла в стовп / 6 фотографий
Біля автосалону Lexus водій не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, продовживши рух, поки не вдарився в стовп.
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У машині спрацювали подушки безпеки. Однак водій отримав травми: його госпіталізували з підозрою на перелом руки. Пасажирів в салоні Honda не було.
Нагадаємо, на виїзді з Чернігова автобус лоб в лоб зіткнувся з авто. В результаті ДТП водій авто загинув на місці.
Джерело: Інформатор
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