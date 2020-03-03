На заседание фракции Слуга народа приедет Зеленский

На заседании фракции Слуга народа, которое должно состояться вечером 3 марта, ожидается присутствие президента Владимира Зеленского и представителей Офиса президента.

Об этом сообщил народный депутат Александр Качура и добавил, что пока нельзя точно сказать, позволит ли график Зеленского присутствовать на заседании.

– Я думаю, что он должен сегодня быть обязательно на заседании фракции, чтобы мы могли всей широкой командой обсудить, что происходит в правительстве, что происходит в правоохранительных органах – это абсолютно нормально, – сказал Качура.

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Также на заседании фракции должны присутствовать директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка, поскольку есть много замечаний к их работе.

Нардеп добавил, что им нужно присутствовать, если есть такая возможность.

Напомним, 4 марта в 16.00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады, во время которого могут рассмотреть вопрос ротаций в Кабинете министров и силовых органах.