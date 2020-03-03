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Факты / Украина / Политика

Депутатам Слуги народа раздали документ с пояснениями претензий к Кабмину – СМИ

Некоторым депутатам от фракции Слуга народа якобы предоставили документ от Офиса президента, в котором есть подсказки о том, как необходимо аргументировать претензии к Кабинету министров и руководителям силовых ведомств.

По информации СМИ, в документе также говорится о том, что правительству необходима политическая, структурная и кадровая перезагрузка.

Мы признаем достижения правительства – снижение инфляции, снижение учетной ставки НБУ, успешные переговоры по газу, борьба с теневыми рынками.

Но мы не можем и не будем закрывать глаза на перекосы и дисбалансы в политике Кабмина – провальную политику по промышленному производству, спад экспорта из-за стойкой ревальвации гривны, низкие объемы бюджетных поступлений, – якобы говорится в документе.

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В документе также предлагают критиковать правительство за отсутствие стратегии по остановке падения промышленности, коммуникации с Верховной Радой, что не заработали механизмы поддержки инвесторов.

Нардепам предлагают подчеркивать, что некоторые министры не справились со своими обязанностями.

Среди силовых ведомств значительное внимание уделяют Офису генпрокурора и НАБУ, которые “не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость”.

  • Документ для Слуги народу
  • Документ для Слуги народу
  • Документ для Слуги народу
  • Документ для Слуги народу
  • Документ для Слуги народу
  • Документ для Слуги народу
Депутатам Слуги народа раздали документ с пояснениями претензий к Кабмину – СМИ / 3 фотографии

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады состоится 4 марта в 16.00. На нем могут рассмотреть кадровые ротации в Кабинете министров и силовых ведомствах.

Фото: Новое время

Источник: Новое время

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