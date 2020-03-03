Некоторым депутатам от фракции Слуга народа якобы предоставили документ от Офиса президента, в котором есть подсказки о том, как необходимо аргументировать претензии к Кабинету министров и руководителям силовых ведомств.
По информации СМИ, в документе также говорится о том, что правительству необходима политическая, структурная и кадровая перезагрузка.
Мы признаем достижения правительства – снижение инфляции, снижение учетной ставки НБУ, успешные переговоры по газу, борьба с теневыми рынками.
Но мы не можем и не будем закрывать глаза на перекосы и дисбалансы в политике Кабмина – провальную политику по промышленному производству, спад экспорта из-за стойкой ревальвации гривны, низкие объемы бюджетных поступлений, – якобы говорится в документе.
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В документе также предлагают критиковать правительство за отсутствие стратегии по остановке падения промышленности, коммуникации с Верховной Радой, что не заработали механизмы поддержки инвесторов.
Нардепам предлагают подчеркивать, что некоторые министры не справились со своими обязанностями.
Среди силовых ведомств значительное внимание уделяют Офису генпрокурора и НАБУ, которые “не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость”.
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Депутатам Слуги народа раздали документ с пояснениями претензий к Кабмину – СМИ / 3 фотографии
Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады состоится 4 марта в 16.00. На нем могут рассмотреть кадровые ротации в Кабинете министров и силовых ведомствах.
Фото: Новое время
Источник: Новое времяТеги: Кабінет міністрів, Слуга народаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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