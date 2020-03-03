3 марта Верховная Рада во втором чтении будут рассматривать внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Также депутаты будут голосовать за законопроект об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Кроме этого, парламентариев ждет рассмотрение внесении изменений относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск.

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В первом чтении Верховная Рада будет проголосовать за внесение изменения в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.

Ранее стала известна повестка дня Верховной Рады на внеочередное заседание 4 марта.