PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Обнародовано повестку дня внеочередного заседания Рады

В Верховной Раде обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания 4 марта.

Так, на обсуждение будет вынесен ряд законопроектов, вопрос Кабинета министров, а также деятельность силовых органов.

– В субботу, 29 февраля, президент Украины обратился в Верховную Раду Украины о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины, которое созывается в соответствии с распоряжением главы Верховной Рады, – говорится в сообщении ВР.

Читайте: Не Тигипко единым: будут ли изменения в Кабмине и кто может его возглавить

На внеочередном заседании запланировано рассмотрение следующих пунктов:

  • допуск подразделений ВС других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях;
  • вступление в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск;
  • ратификация Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины;
  • внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины О предотвращении коррупции;
  • о Кабинете Министров Украины;
  • о деятельности МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Парламент соберется по требованию президента 4 марта в 16.00.

Источник: Верховная Рада

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка