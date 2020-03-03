Во время заседания фракции Слуга народа президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Сейчас Шмыгаль занимает должность вице-премьера развития общин и территорий.

Однако, согласно украинскому законодательству, до октября Верховная Рада Украины не имеет права увольнять Алексея Гончарук без его заявления об отставке.

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В СМИ пишут, что заявление таки есть, однако эту информацию еще утром премьер опроверг.

Собрание фракции Слуга народа, куда приехал и президент Украины Владимир Зеленский, посвященно внеочередному заседанию Рады. В частности, речь идет о кадровых переставновках в Кабмине, а также НАБУ и Офисе генпрокурора.

Ранее Факты ICTV писали, что 3 марта Верховная Рада зарегистрировала проект постановления №3124 о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.