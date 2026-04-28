Варшава отпустила российского археолога Александра Бутягина, экстрадиции которого ожидала Украина. Его передали россиянам в рамках обмена.

Об этом сообщают Rzeczpospolita и The Guardian.

Как Польша отпустила Бутягина

Отмечается, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что Бутягин входит в число людей, которых Польша отпустила во время обмена заключенными.

– Один из тех, кого мы обменяли, – российский историк, который находился в процессе экстрадиции в Украину, – признал он.

Между тем издание The Guardian со ссылкой на российские СМИ уточнило, что в рамках обмена Польша освободила именно Александра Бутягина.

Известно, что обмен проходил в формате “пять на пять”. Как пишут RMF24 и Polsat News, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул сообщил, что американской команде «удалось помочь в освобождении» трех поляков и двух молдаван.

Среди освобожденных из белорусской тюрьмы, в частности, журналист Анджей Почобут, который провел там пять лет за критику лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Это был обмен пленными между Россией и Беларусью, с одной стороны, и Польшей и Беларусью – с другой.

В комментарии российскому информагентству ТАСС в ФСБ РФ заявили, что передали польской стороне пятерых человек, осужденных в России и Беларуси “за шпионаж”. Среди них, в частности, назвали двух офицеров спецслужб Молдовы.

Как отреагировала Украина

Офис Генерального прокурора заявил, что и в дальнейшем будет использовать все доступные процессуальные механизмы процедуры заочного преследования для привлечения Александра Бутягина к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия.

– Украинская сторона последовательно настаивала на экстрадиции гражданина РФ Александра Бутягина для привлечения его к уголовной ответственности в Украине. Речь идет о производстве по делу о незаконных археологических работах и вывозе культурных ценностей из временно оккупированного Крыма, – пояснили в ОГП.

Отмечается, что дальнейший процесс привлечения Бутягина к ответственности будет происходить по процедуре заочного преследования.

Между тем в МИД отметили, что Украина с огорчением узнала о том, что вопреки предыдущему вполне справедливому решению польского суда российский гражданин Александр Бутягин, обоснованно подозреваемый в совершении преступления на территории Украины – в частности, в вывозе из Крыма культурных ценностей, – все же не был экстрадирован в Украину.

– Очевидно, что российская сторона цинично использует этот политико-правовой эпизод для оправдания оккупации Крыма и эксплуатации украинской временно оккупированной территории российскими гражданами, – рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий изданию Интерфакс-Украина.

Он добавил, что страна последовательно настаивает на привлечении к реальной юридической ответственности всех российских субъектов, работающих на оккупацию и войну.

– Что касается этого дела Бутягина и других подобных ситуаций, Украина продолжит применение соответствующих юридических механизмов и будет работать также в юрисдикциях партнеров, – пообещал он.

Что известно о деле Бутягина

Отметим, что Александр Бутягин – 54-летний ученый и сотрудник Эрмитажа с 1993 года.

Он специализируется на античной археологии Северного Причерноморья. С конца 1990-х годов возглавлял раскопки в Керчи.

Бутягин был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши в начале декабря 2025 года по запросу прокуратуры в Варшаве.

Его задержание произошло во время транзитного переезда археолога из Нидерландов на Балканы через польскую территорию.

В Украине археолог находится под подозрением в умышленном частичном уничтожении объекта археологического наследия – комплекса “Древний город Мирмекион”, расположенного в Керчи на территории оккупированного Крыма.

Предварительно известно, что сумма нанесенного ущерба превышает 200 млн гривен.

