Під час засідання фракції Слуга народу президент України Володимир Зеленський запропонував на посаду прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зараз Шмигаль обіймає посаду віце-прем’єра розвитку громад та територій.

Проте, згідно з українським законодавством, до жовтня Верховна Рада України не має права звільняти Олексія Гончарук без його заяви про відставку.

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У ЗМІ пишуть, що заява таки, однак цю інформацію ще зранку прем’єр спростував.

Зібрання фракції Слуга народу, куди приїхав і президент України Володимир Зеленський, присвячене позачерговому засіданню Ради. Зокрема, йдеться про кадрові переставновках у Кабміні, а також НАБУ та Офісі генпрокурора.

Раніше Факти ICTV писали, що 3 березня Верховна Рада зареєструвала проект постанови №3124 про висловлення недовіри генпрокурору України Руслану Рябошапці.