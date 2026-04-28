Справка о доходах пенсионера 2026: куда обращаться и какие документы необходимы
Справка о доходах может понадобиться пенсионеру при оформлении субсидии, для получения пенсионного удостоверения, при выезде за границу или переводе пенсионных выплат за границу и тому подобное.
Пошаговая инструкция, как оформить справку о доходах пенсионера 2026.
Справка о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В Украине пенсионер может получить справку о доходах двумя способами — онлайн и оффлайн.
Как получить справку онлайн
В 2026 году сделать это можно онлайн с помощью портала Дія.
Для получения справки о доходах онлайн необходимо:
- На сайте Дія зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете с помощью BankID или электронной подписи.
- В меню Услуги выбрать Справка о доходах пенсионера. Обратите внимание: если сведения в реестре застрахованных лиц отсутствуют, услуга будет недоступна.
- Проверить корректность данных в профиле пользователя, при необходимости обновить.
- Указать период, за который нужно получить справку о доходах и отправить запрос.
Онлайн-справка о доходах пенсионера формируется и отправляется автоматически в течение нескольких минут. Услуга — бесплатная.
Также подать электронное заявление на получение справки о доходах пенсионера можно через Портал электронных услуг Пенсионного фонда.
Для этого необходимо:
- На портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины выбрать пункт Запрос на подготовку бумажных документов.
- Внимательно заполнить все поля и отправить запрос на получение справки о доходах.
После обработки обращения человек получит информацию, в которой будет указано, когда и где можно получить готовые бумажные документы.
Для получения готовой справки требуется лично прийти в соответствующее управление ПФУ. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность.
Как получить справку офлайн
Получить справку о доходах пенсионера можно сразу, обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
При себе необходимо иметь следующие документы:
- заявление, написанное в произвольной форме, в котором указывается, за какой период необходима справка о доходах и с какой целью она будет использоваться (субсидия, льготы);
- паспорт или документ, удостоверяющий личность и его копию;
- документ и его копия о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- пенсионное удостоверение (при наличии).
Срок предоставления услуги — в день обращения.