Справка о доходах может понадобиться пенсионеру при оформлении субсидии, для получения пенсионного удостоверения, при выезде за границу или переводе пенсионных выплат за границу и тому подобное.

Справка о доходах пенсионера: пошаговая инструкция

В Украине пенсионер может получить справку о доходах двумя способами — онлайн и оффлайн.

Как получить справку онлайн

В 2026 году сделать это можно онлайн с помощью портала Дія.

Для получения справки о доходах онлайн необходимо:

На сайте Дія

В меню Услуги выбрать Справка о доходах пенсионера. Обратите внимание: если сведения в реестре застрахованных лиц отсутствуют, услуга будет недоступна.

Проверить корректность данных в профиле пользователя, при необходимости обновить.

Указать период, за который нужно получить справку о доходах и отправить запрос.

Онлайн-справка о доходах пенсионера формируется и отправляется автоматически в течение нескольких минут. Услуга — бесплатная.

Также подать электронное заявление на получение справки о доходах пенсионера можно через Портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для этого необходимо:

На портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины Запрос на подготовку бумажных документов .

. Внимательно заполнить все поля и отправить запрос на получение справки о доходах.

После обработки обращения человек получит информацию, в которой будет указано, когда и где можно получить готовые бумажные документы.

Для получения готовой справки требуется лично прийти в соответствующее управление ПФУ. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность.

Как получить справку офлайн

Получить справку о доходах пенсионера можно сразу, обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

При себе необходимо иметь следующие документы:

заявление, написанное в произвольной форме, в котором указывается, за какой период необходима справка о доходах и с какой целью она будет использоваться (субсидия, льготы);

паспорт или документ, удостоверяющий личность и его копию;

документ и его копия о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

пенсионное удостоверение (при наличии).

Срок предоставления услуги — в день обращения.

