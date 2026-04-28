Украине нужна непоколебимая поддержка и единство Запада, подобное тому, которого достигло НАТО во время событий 11 сентября 2001 года.

Об этом во время выступления в Конгрессе США заявил король Великобритании Чарльз III.

Почему Чарльз III сравнил 11 сентября с войной в Украине

Король Чарльз провел параллель с событиями 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5 о коллективной обороне.

Сейчас смотрят

Он высказал мнение, что сейчас мир нуждается в таком же единстве.

– Сегодня такая же непоколебимая решимость нужна для защиты Украины и ее смелого народа. Она нужна для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира, – заявил Чарльз.

Отметим, что король и королева прибыли в здание Капитолия США накануне выступления Чарльза перед Конгрессом. Там их встретили продолжительными аплодисментами.

В начале выступления король Чарльз назвал эту возможность “большой честью” и поблагодарил американский народ за то, что они приветствовали его и королеву в США.

Вспоминая предстоящее 250-летие независимости США, Чарльз заявил, что “на протяжении всего этого времени наши судьбы как наций были взаимосвязаны”.

Между тем Белый дом опубликовал фотографию короля Чарльза и президента США Дональда Трампа на странице в X, которую подписали фразой “Два короля”.

Напомним, британский король активно поддерживает Украину с момента начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что в США, которые являются основным военным спонсором Украины на протяжении многих лет в этой войне, стремятся уменьшить уровень своего участия и поддержки Киева. Там думают отдать приоритет другим глобальным конфликтам, в частности, войне в Иране.

Источник : CBS News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.