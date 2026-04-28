Чарльз III: Украине нужно такое же единство мира, как после терактов 11 сентября
- Чарльз III во время выступления в Конгрессе США призвал к непоколебимой поддержке Украины.
- Король Великобритании сравнил нынешнее единство вокруг Украины с реакцией НАТО после терактов 11 сентября.
Украине нужна непоколебимая поддержка и единство Запада, подобное тому, которого достигло НАТО во время событий 11 сентября 2001 года.
Об этом во время выступления в Конгрессе США заявил король Великобритании Чарльз III.
Почему Чарльз III сравнил 11 сентября с войной в Украине
Король Чарльз провел параллель с событиями 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5 о коллективной обороне.
Он высказал мнение, что сейчас мир нуждается в таком же единстве.
– Сегодня такая же непоколебимая решимость нужна для защиты Украины и ее смелого народа. Она нужна для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира, – заявил Чарльз.
Отметим, что король и королева прибыли в здание Капитолия США накануне выступления Чарльза перед Конгрессом. Там их встретили продолжительными аплодисментами.
В начале выступления король Чарльз назвал эту возможность “большой честью” и поблагодарил американский народ за то, что они приветствовали его и королеву в США.
Вспоминая предстоящее 250-летие независимости США, Чарльз заявил, что “на протяжении всего этого времени наши судьбы как наций были взаимосвязаны”.
Между тем Белый дом опубликовал фотографию короля Чарльза и президента США Дональда Трампа на странице в X, которую подписали фразой “Два короля”.
Напомним, британский король активно поддерживает Украину с момента начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.
Ранее СМИ публиковали информацию о том, что в США, которые являются основным военным спонсором Украины на протяжении многих лет в этой войне, стремятся уменьшить уровень своего участия и поддержки Киева. Там думают отдать приоритет другим глобальным конфликтам, в частности, войне в Иране.