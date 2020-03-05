Готов отойти в сторону: Милованов обьяснил, почему не останется в Кабмине

И.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что сделал на посту все от него зависящее, потому решил не оставаться после переизбрания правительства.

Милованов обьяснил, что его министерство запустило в стране три рынка и при этом смогло удержать курс гривны, инфляцию и рост зарплат.

Экс-министр надеется, что новое правительство продолжит начатые реформы, касающиеся рынка земли, изменений трудового законодательства, приватизации, изменения коррумпированных руководителей госпредприятий, создания экосистемы для привлечения инвестиций.

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– Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов отойти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое, вполне возможно, будет более успешным).

Как известно, 4 марта Верховная Рада проголосовала пакетом за новый состав Кабмина. При этом замену Милованову на пост МинАПК пока не назначили.