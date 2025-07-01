Финскую компанию подозревают в поставке ВСУ некачественных бронежилетов

В Финляндии подозревают местную компанию в мошенничестве с поставками бронежилетов для Вооруженных сил Украины в 2022 году.

Компанию в Финляндии подозревают в поставке некачественных бронежилетов для ВСУ

Как сообщает Национальная полиция Финляндии, компания передала военнослужащим ВСУ 5 тыс. бронежилетов, которые были ненадлежащего качества.

По данным расследования, финская компания подписала контракт с Министерством обороны Украины на сумму около €5,7 млн.

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Согласно контракту, предприятие должно было предоставить ВСУ 10 тыс. бронежилетов. На основе предварительного расследования в полиции подозревают, что качество переданных армии Украины 5 тыс. бронежилетов не соответствовало контракту.

— Предварительное расследование началось в конце 2023 года на основании запроса о правовой помощи из Украины. Осуществлялось тесное сотрудничество с украинскими властями для расследования дела, — заявил инспектор уголовных дел Микко Лааксонен.

Финскую компанию подозревают в мошенничестве, растрате и отмывании средств с отягчающими обстоятельствами.

Двух человек задержали и взяли под стражу во время предварительного расследования. По данным полиции, предварительное расследование перейдет к рассмотрению обвинений летом 2025 года.

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