Проломи череп – новый опасный челлендж среди подростков в TikTok

Новый опасный челлендж в TikTok имеет разные названия – Подсечка, Jump Challengе, Skull Breaker Challenge (Проломи череп).
Дети собирают команду из трех человек. Один подросток делает несколько шагов и подпрыгивает, а двое других сзади бьют его по ногам. После этого он падает и бьется головой.
Все это снимают на телефон и выкладывают в соцсети TikTok.
Читайте: Группы смерти. Почему подростки идут на самоубийство и как их спасти
Эта опасное развлечение уже имело трагические последствия в мире.
Ранее Факты ICTV рассказывали о самых опасных играх, способных забрать жизни детей. Среди них – Беги или умри, Исчезни на 24 часа и Синий кит.
Напомним, в 2018 году Киевом прокатилась волна самоубийств из-за игры Синий кит.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==