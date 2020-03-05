PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Проломи череп – новый опасный челлендж среди подростков в TikTok

Новый опасный челлендж в TikTok имеет разные названия – Подсечка, Jump Challengе, Skull Breaker Challenge (Проломи череп).

Дети собирают команду из трех человек. Один подросток делает несколько шагов и подпрыгивает, а двое других сзади бьют его по ногам. После этого он падает и бьется головой.

Все это снимают на телефон и выкладывают в соцсети TikTok.

Читайте: Группы смерти. Почему подростки идут на самоубийство и как их спасти

Эта опасное развлечение уже имело трагические последствия в мире.

Ранее Факты ICTV рассказывали о самых опасных играх, способных забрать жизни детей. Среди них – Беги или умри, Исчезни на 24 часа и Синий кит.

Напомним, в 2018 году Киевом прокатилась волна самоубийств из-за игры Синий кит.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка