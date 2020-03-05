Новий небезпечний челендж у TikTok має різні назви – Підсічка, Jump Challengе, Skull Breaker Challenge (Проломи череп).
Діти збирають команду з трьох осіб. Один підліток робить кілька кроків і підстрибує, а двоє інших ззаду б’ють його по ногах. Після цього він падає і б’ється головою.
Усе це знімають на телефон і викладають у соцмережу TikTok.
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Ця небезпечна розвага уже мала трагічні наслідки у світі.
Раніше Факти ICTV розповідали про найнебезпечніші ігри, які здатні забрати життя дитини. Серед них – Біжи або помри, Зникни на 24 години та Синій кит.
Нагадаємо, у 2018 році Києвом прокотилася хвиля самогубств через гру Синій кит.
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