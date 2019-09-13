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Факты / Происшествия

Беги или умри: какие игры убивают детей и подростков

О самых опасных играх, которые способны унести жизнь ребенка – в материале Фактов ICTV.

Беги или умри: какие игры убивают детей и подростков

Последние два года участились сообщения о том, что подростков в интернете втягивают в опасные игры и челленджи.

Беги или умри

Этот квест относительно новый. Суть игры – подросток должен перебежать дорогу перед близко идущим авто: проскочишь или нет.

На подобные случаи сначала начали жаловаться столичные таксисты. В полиции пока не прокомментировали ситуацию.

Исчезни на 24 часа

Эта игра призывает спрятаться, чтобы тебя в течении суток никто не нашел. Важное уточнение, что телефон и любые другие средства связи брать с собой нельзя. Кроме того, о своем исчезновении говорить кому-то запрещено.

Трудно представить, что за эти сутки будет происходить с родителями.

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Просто так подросток не может пропасть. Чтобы спрятаться дети выбирают не самые безопасные места.

Украинские правоохранители проинформированы о такой забаве подростков и призывают родителей сразу обращаться в полицию, если их ребенок пропадет.

Синий кит

В Украине эта игра не набрала большой популярности, пока этим вопросом не занялись правоохранители. Однако в России около 15 подростков стали жертвами кураторов, которые под видом игры подталкивали детей к суициду.

В Украине же этот вопрос взяла на себя полиция и школы, в которых проводились масса бесед как подростками, так и с родителями, дабы предотвратить беду. Кроме того, в нашей стране социальная сеть ВКонтакте, в которой в большей степени и процветала игра, запрещена.

Участники таких групп – это люди, планомерно подготавливающие собственную смерть под руководством администратора. Им поэтапно присылают задания, последним из которых является суицид. Администраторы подобных групп чаще всего сами выходят на подростков, заводят беседу, зовут в игру.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине растет количество курильщиков электронных сигарет среди детей и подростков.

Фото: Unsplash

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