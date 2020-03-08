PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Переговоры с МВФ затянутся из-за смены правительства – Bloomberg

Переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются из-за отставки правительства Алексея Гончарука.

В МВФ обеспокоены сменой власти в Украине и влиянием олигархов на Кабмин.

Кредит в $5,5 млрд задерживается на месяцы.

По данным издания Bloomberg, правительство Гончарука нравился инвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Сейчас инвесторы боятся, что с новым правительством в политику может вернуться влияние олигархов.

Читайте: Отставка правительства Украины: почему стала возможной и чего ждать от Кабмина Шмыгаля

После отставки Кабмина, которая привела к падению облигаций, новый министр финансов Игорь Уманский стремился скорее продолжать сотрудничество с МВФ.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала пакетом за новый состав Кабмина. Новым премьер-министром назначили Дениса Шмыгаля.

Источник: Bloomberg

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка