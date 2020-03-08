Переговоры с МВФ затянутся из-за смены правительства – Bloomberg

Переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются из-за отставки правительства Алексея Гончарука.

В МВФ обеспокоены сменой власти в Украине и влиянием олигархов на Кабмин.

Кредит в $5,5 млрд задерживается на месяцы.

По данным издания Bloomberg, правительство Гончарука нравился инвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Сейчас инвесторы боятся, что с новым правительством в политику может вернуться влияние олигархов.

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После отставки Кабмина, которая привела к падению облигаций, новый министр финансов Игорь Уманский стремился скорее продолжать сотрудничество с МВФ.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала пакетом за новый состав Кабмина. Новым премьер-министром назначили Дениса Шмыгаля.