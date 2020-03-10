Кабмин назначил Юрия Полюховича и. о. министра образования

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности министра образования и науки Юрия Полюховича.

Соответствующее решение приняли 10 марта на заседание правительства.

– Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь – исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции, – отметил и. о. Министра образования и науки.