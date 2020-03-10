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Факты / Украина / Политика

Кабмин назначил Юрия Полюховича и. о. министра образования

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности министра образования и науки Юрия Полюховича.

Палюхович

Соответствующее решение приняли 10 марта на заседание правительства.

– Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь – исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции, – отметил и. о. Министра образования и науки.

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Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Рада также утвердила предложенный Шмыгалем новый состав правительства. Однако несколько должностей остались свободными, в частности – министра образования и науки.

Источник: Минобразования

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