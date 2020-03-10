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Факти / Україна / Політика

Кабмін призначив Юрія Полюховича в. о. міністра освіти

Кабінет міністрів призначив виконуючим обов’язки міністра освіти і науки Юрія Полюховича.

Палюхович

Відповідне рішення ухвалили 10 березня на засідання уряду.

– Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь – виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції, – відзначив в. о. Міністра освіти і науки.

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Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука і призначила прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.

Рада також затвердила запропонований Шмигалем новий склад уряду. Однак кілька посад залишились вільними, зокрема – міністра освіти і науки.

Джерело: Міносвіти

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