Кабмін призначив Юрія Полюховича в. о. міністра освіти

Кабінет міністрів призначив виконуючим обов’язки міністра освіти і науки Юрія Полюховича.

Відповідне рішення ухвалили 10 березня на засідання уряду.

– Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь – виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції, – відзначив в. о. Міністра освіти і науки.